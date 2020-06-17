Minibüsün gizli bölmelerindeki 19 kilo 550 gram esrarı "Bixi" buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında takip ettikleri bir minibüsü durdurdu.Minibüste narkotik köpeği "Bixi"nin desteğiyle yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 6 parça halinde 19 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Sürücü A.E. (32) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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