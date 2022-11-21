Minibüsün çarptığı yaya öldü

DHA

Tokat'ta, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Muharrem Baykal (36), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Zile- Pazar kara yolunda meydana geldi. Zile yönüne giden Erdal Karslı (49) yönetimindeki 60 DN 371 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Muharrem Baykal'a çarptı.

İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Baykal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Muharrem Baykal'ın cenazesi, otopsi için Zile Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü Erdal Karslı gözaltına alındı.