Kazaya tanık oldu, park halindeki otomobiline baktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, minibüsün çarpmasıyla savrulan kasksız ve ehliyetsiz yabancı uyruklu motosikletli yaralandı. Kazayı gören bir kişi, yaralanan motosikletli yerine otomobilinin zarar görüp, görmediğine baktı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖNCE OTOMOBİLİN KAPUTUNA SONRA YERE DÜŞTÜ
Kaza, 17 Ekim Pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen minibüs, ara sokaktan hızlı bir şekilde gelen motosiklete çarptı.
Kasksız yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, savrularak önce park halindeki otomobilin ön kaputuna, daha sonra yere düştü. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen motosiklet sürücüsü yaralandı.
"'PES' DEDİRTTEN GÖRÜNTÜLER"
Kazaya tanık olan otomobil sürücüsü, yaralanan sürücüye yardım etmek yerine, park halindeki otomobilinin yanına gelerek, yan tarafını kontrol etti. Bu sırada çevredeki diğer vatandaşlar ve minibüs şoförü, yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ve sonarında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün çarpmasıyla motosikletlinin savrulduğu, önce otomobilin üzerine ardından yere düştüğü görülüyor. Kazayı gören bir kişinin yaralıya yardım etmek yerine otomobilini kontrol ettiği kameraya yansıyor.
* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.
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