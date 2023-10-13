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        Haberler Gündem 3. Sayfa Minibüstün 303 kilo skunk çıktı

        "Dur" ihtarından kaçan minibüsten 303 kilo skunk çıktı

        Diyarbakır'da sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı minibüs, polisin takibi ile durduruldu. "Brego" isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, araçta 303 kilo skunk ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:16 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:16
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        Minibüstün 303 kilo skunk çıktı
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        Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı minibüs, takibe alındı.

        Üzerinde "Arıza çözüm merkezi" yazan minibüs, takip sonrası durduruldu. "Brego" isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, araçta 303 kilo skunk ele geçirildi. Sürücü, gözaltına alındı.

        Öte yandan gece saatlerinde yapılan 3 operasyonda 30 kilo 500 gram skunk, 18 kilo 250 gram esrar ve 1 tabanca ele geçirildi; 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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