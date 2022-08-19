Minibüsteyken koluna yorgun mermi isabet etti!

Daha sonra kolundan kan aktığını gören kadın, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine dolmuş duraklarına polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Koluna yorgun mermi düştüğü belirlenen kadın, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde bir süre inceleme yaptı.