Minibüslere İstanbulKart mı geliyor? 2023 İstanbulKart minibüslerde geçerli olacak mı?
UKOME'nin Temmuz ayındaki son toplantısının ardından İstanbulKart'ın bundan böyle minibüslerde de kullanılmasına ilişkin önemli bir açıklama yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce tarafından yapılan söz konusu açıklamanın ardından Minibüslere İstanbulKart mı geliyor sorusu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
- 1
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı ile birlikte minibüslere İstanbulKart mı geliyor sorusunun yanıtı ile ilgili olarak flaş bir açıklama geldi. İşte, İstanbul'da yaşayan 16 milyondan fazla vatandaşı yakından ilgilendiren konuya dair detaylar...
- 2
MİNİBÜSLERE İSTANBULKART (AKBİL) GELİYOR MU?
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, mevcut İstanbulkart ücret tarifesinin (indirimli, aktarma, ücretsiz vb.) geçerli olacağını belirterek minibüslerde de artık aktarma yapılabileceğini duyurdu.
- 3
Yeni sistemle ilgili Milliyet’e konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sistemin öncelikli olarak taşradaki yolcuların minübüsle taşınmasına yönelik planlandığını belirterek şunları söyledi:
-
- 4
“Arnavutköy ilçesi özelinden başlayarak dolmuşları toplu ulaşım sistemine entegre etmeyi planlıyoruz. Başlangıçta kentin merkezindekileri kapsamayacak. Öncelikle Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Şile gibi taşrası fazla olan ilçelerde hem dolmuşlar hem de otobüsler aynı güzergaha kilometrelerce gidiyorlar.
- 5
Ve birlikte aynı yolcuya talip oluyorlar. Bizim bu yolculara ulaşım himeti sağlama zorunluluğumuz var. Engelli, yaşlı, dezavantajlı ve öğrenciyi taşımak için dolmuşları bu sisteme entegre ettiğimizde taşranın en ücra noktasından vatandaşlarımızı ilçenin merkezine getireceğiz. Onları, kentin merkezine taşıyacağız.”