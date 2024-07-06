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        Haberler Gündem Güncel Minibüsle yola çıkan iki çocuk kaza yaptı | Son dakika haberleri

        Minibüsle yola çıkan iki çocuk kaza yaptı

        Silivri'de ailelerinden habersiz trafiğe çıktıkları minibüsle kaza yapan iki çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:51 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:51
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        Minibüsle yola çıkan iki çocuk kaza yaptı
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        İstanbul'un Silivri ilçesinin Kavaklı Mahallesi Gemlik Caddesinde, 18 yaşından küçük kuzenler M.S.A. ve E.C.A, ailelerinden habersiz evlerinin önünde park halinde olan 34 FH 0222 plakalı minibüsle trafiğe çıktı.

        E.C.Anın kullandığı minibüs elektrik direğine çarparken, iki kuzen yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan E.C.A, kuzeni M.S.A ile ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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