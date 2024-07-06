Minibüsle yola çıkan iki çocuk kaza yaptı
Silivri'de ailelerinden habersiz trafiğe çıktıkları minibüsle kaza yapan iki çocuk yaralandı
İstanbul'un Silivri ilçesinin Kavaklı Mahallesi Gemlik Caddesinde, 18 yaşından küçük kuzenler M.S.A. ve E.C.A, ailelerinden habersiz evlerinin önünde park halinde olan 34 FH 0222 plakalı minibüsle trafiğe çıktı.
E.C.Anın kullandığı minibüs elektrik direğine çarparken, iki kuzen yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan E.C.A, kuzeni M.S.A ile ambulansla hastaneye kaldırıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.