Minibüsle çarpışan motosikletli kurye kurtarılamadı

AA

Kaza, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Bir şirkette kurye olarak çalışan Necati Yasin Batır yönetimindeki 42 H 1442 plakalı motosiklet, seyir halindeyken karşı yönden gelen Mehmet Kılıç´ın kullandığı 20 M 0328 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada motosikletli kurye Batır, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Batır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Mehmet Kılıç polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.