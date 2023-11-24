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        Haberler Gündem Minibüse çarpan sürücü kanala uçtu

        Minibüse çarpan sürücü kanala uçtu

        Sultanbeyli'de servis minibüsüyle çarpıştıktan sonra su kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 23:37 Güncelleme: 24.11.2023 - 23:37
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        Minibüse çarpan sürücü kanala uçtu
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        İstanbul Sultanbeyli'de Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde seyreden İbrahim B. idaresindeki 07 ABH 665 plakalı hafif ticari araç, Salihler Caddesi'nde ilerleyen 34 LYH 757 plakalı servis minibüsüyle iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı.

        Hafif ticari araç savrularak su kanalına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İbrahim B, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

        Araç, vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

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