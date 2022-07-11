Minibüsçülerin kavgasında yolcular dehşeti yaşadı!

DHA

Olay, 9 Temmuz'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 minibüs şoförü aynı güzergahta karşılaştı.

DHA'nın haberine göre minibüslerini durdurup inen 2 şoför, tartışmaya başladı. Tartışma taşlı, yumruklu kavgaya dönüştü.

YOLCULARIN BULUNDUĞU ARACI TAŞLADI

Bu sırada şoförlerden biri, içerisinde yolcuların da bulunduğu minibüse taş attı. Minibüsün camları kırıldı. Çevredekilerin de araya girdiği kavga, polisin gelmesi ile sonra erdi. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.