Elazığ'da minibüs, yolcu otobüsüne çarptı: 18 yaralı
Elazığ'da, Diyarbakır'dan Malatya'ya giden tur minibüsünün yolcu otobüsüne çarptığı kazada, 18 kişi yaralandı
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Elazığ'da minibüsün yolcu otobüsüne çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.
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Elazığ-Malatya kara yolunun 21. kilometresi Gözeli Kavşağı'nda, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsüne, Diyarbakır'dan Malatya'ya giden tur minibüsü yan yoldan çıkarak çarptı.
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Kazada, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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