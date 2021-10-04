Minibüs sürüye daldı: 34 küçükbaş öldü, 7 kişi yaralandı

İHA

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir ilçesi Beyşehir çevre yolu üzerinde meydana geldi. Bünyamin Ç. idaresindeki 34 HR 6942 plakalı minibüs, sahibi öğrenilemeyen ve yolun karşısına geçirilmeye çalışılan küçükbaş hayvan sürüsüne daldı. Kazada araçta bulunan aynı aileden Mehmet Ç., Mustafa Ç., Şeyda Ç., İbrahim Ç., Dudu Ç. ile Murat C. ve Fatma A. yaralandı.

Minibüsün çarpması ile yola saçılan 34 küçükbaş hayvan öldü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürüye çarpan minibüstekilerin İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.