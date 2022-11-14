Minibüs sulama kanalına devrildi: 13 yaralı

Adana'da, üç aracın karıştığı kazada boş sulama kanalına devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü, otomobil ve kamyonet, Yüreğir ilçesi Çağırkanlı Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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