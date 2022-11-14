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İki araçla çarpışan minibüs sulama kanalına devrildi: 13 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobil ve kamyonetle çarpışan minibüs, boş sulama kanalına devrildi. Kazada, minibüsteki 13 kişi yaralandı

Giriş: 14.11.2022 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
Minibüs sulama kanalına devrildi: 13 yaralı
Minibüs sulama kanalına devrildi: 13 yaralı
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AA

Adana'da, üç aracın karıştığı kazada boş sulama kanalına devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü, otomobil ve kamyonet, Yüreğir ilçesi Çağırkanlı Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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