Konya'da minibüs şoförlüğü yapan 33 yaşındaki Yasin Sözbir, sefer sırasında yolun karşısına geçmek isteyen ama bir türlü geçemeyen engelli ve yaşlı adamı gördü. Hemen aracını kenara çekip yaşlı adamın yardımına koştu. Sözbir'in bu davranışı başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü.

Zafer Samancı'nın haberine göre Eski Garaj-Kampüs hattında minibüs şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Yasin Sözbir, sefer sırasında terminal kavşağında yaşlı bir adamın yürümekte zorlanarak karşıya geçmeye çalıştığını fark etti. Sözbir, aracını durdurup yaşlı adamın yardımına koştu. Yaşlı adamı karşıya geçirdikten sonra minibüse bindirdi ve gideceği yere kadar götürdü. Minibüs şoförünün örnek hareketi başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü büyük ilgi gördü.

"İNSANLIK GÖREVİ"

Sözbir, "Otogar kavşağında amca ile karşılaştık. Galiba fiziksel engelliydi ve yürümekte zorluk çekiyordu. Çarşı tarafına gideceğini düşündüm, sürem de müsaitti araçtan indim ve yanına gittim. Amcaya ne tarafa gideceğini sordum, çarşıya gideceğini söyledi. Karşıya geçirdim ve aracıma bindirdim. Kendisini gideceği yere kadar bıraktım. Herkesin insanlık görevi, yolda gördüğümüz bir engelli vatandaşı veya yaşlı birini süre, iş bir tarafa öncelik onların olmalı. Yaşlı amcamızı ben de hiç düşünmeden karşıya geçirdim. Yine olsa yaparım nerede olduğu hiç önemli değil" dedi. Minibüste bulunan yolculardan da çok güzel tepkiler aldığını aktaran Sözbir, "Teşekkür edenler oldu, yanağımı sıkanlar oldu, tebrik edenler oldu" diye konuştu.

"MİNİBÜSÇÜNÜN TANIMINI DEĞİŞTİRDİK"

Minibüs şoförleri üzerindeki kötü algıyı yıkmaya başladıklarına değinen Yasin Sözbir, "Minibüsçünün tanımını Konya'da değiştirdiğimizi düşünüyoruz, artık bu mesleği yapabilmek de kolay değil. Bazı kurallar ve belgeler var, adli sicil kaydı, şoför kimlik kartı, ehliyet süresinin 3 yılı geçmiş olması gibi şartlar var. Oda başkanımız da bu konuda çok titiz, sağ olsun bizi çok destekliyor, biz de onun önderliğinde Konya'da minibüsçülük tanımını değiştirdik. Ayrıca yeni araçlarımızda da engelli vatandaşlarımız tekerlekli sandalyeleriyle yardıma ihtiyaç duymadan binebilecekler" şeklinde konuştu.