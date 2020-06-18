Minibüs şoförlerinin "yolcu alma" kavgası: 2 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi ile benzer güzergahta yolcu taşıyan Çay-Çilek-Karaduvar Kooperatifi üyeleri arasında "yolcu alma" konusu nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen iki sürücü, hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Öte yandan, daha önce de iki hat arasında çıkan kavga ve son olay, minibüslerin güvenlik kamerasına yansıdı.- Kooperatif Başkanı Selim'den açıklamaKazanlı Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çay-Çilek-Karaduvar Kooperatifi üyeleriyle sıklıkla "yolcu alma" tartışması yaşadıklarını söyledi.Son olayda, kooperatif bünyesindeki M.D. ve U.Y'nin ciddi yaralar aldığını belirten Selim, şu iddialarda bulundu:"Arkadaşlarımızdan M.D, önü 6-7 kişi tarafından kesilip sıkıştırılınca kapıları kilitliyor fakat zorla kapıyı açıp içeri giriyorlar. Demir buçuk ve sopalarla vurmuşlar. Göğüs kafesinde ve kemiklerinde çatlaklar var, kafasından da darbe almış. Şu an istirahatli, 3 ay yatacak. Yasal ortam kullanım alanında herkesin sahip olduğu bazı haklar var. Biz yasal haklarımızı kullanmak istiyoruz, onlar da kullandırmak istemiyorlar."