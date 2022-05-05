Minibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

Şanlıurfa'dan Kütahya'ya mevsimlik işçilerini götüren İsa Arslan (26) yönetimindeki 27 AHC 322 plakalı minibüs, Konya-Adana kara yolu Hortu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü Arslan ile minibüste bulunan 11 tarım işçisi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.