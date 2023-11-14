Minibüs devrildi: 3'ü ağır 11 yaralı

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Bartın'da, yolcu minibüsünün devrildiği kazada 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bartın-Arıt yolunun Çamaltı köyü mevkisinde meydana geldi. Arıt yönüne giden Satı Çelikoğlu (56) yönetimindeki yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Sürüklenen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan 11 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sol kolu kırılan Güllü Muşuk'un (65) çıkartılması sırasında kaza yerine gelen oğlu Şendoğan Muşuk ağlayarak, "Anne seni keşke göndermeseydim. Ben yanındayım, korkma" dedi.

3'ü ağır 11 yaralı, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.