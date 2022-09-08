Beton bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kontrolden çıkan minibüsün beton bariyere çarptığı kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe'ye bağlı Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli-Muğla kara yolunda seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hurdaya dönen minibüsteki Çetin Gökçe ve Yakup Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Yusuf G. ile Mehmet G. ise ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.