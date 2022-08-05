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Haberler Otomobil

MINI'nin ilk elektrikli crossover modeli ortaya çıktı

İngiliz otomobil üreticisi MINI, markanın gelecekteki tasarım dilini, sürdürülebilirlik stratejisini ve inovatif teknolojilerini bir arada sunan konsept otomobili Concept Aceman'ın dünya lansmanını gerçekleştirdi. MINI'nin ilk tamamen elektrikli crossover modeli olan Aceman, Köln’de düzenlenen Gamescom Teknoloji Fuarı’nda resmi olarak sahne alacak

05.08.2022 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
MINI'nin ilk elektrikli crossover modeli ortaya çıktı
HABERTURK.COM

MINI, ilk tamamen elektrikli crossover modeli Concept Aceman'ı görücüye çıkardı. Yapılan açıklamaya göre, İngiliz üretici, önceki modellerinde bolca kullanılan krom detayları Aceman modelinde tamamen kaldırdı.

Markanın sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda direksiyon, koltuk, ön konsol ve benzeri gibi alanlarda bolca kullanılan ve premium ile lüks algısını artıran detay unsurlar da yerini geri dönüştürülmüş kumaş malzemelere bırakacak.

Dört kapılı gövdeye sahip Concept Aceman, 4.05 metre uzunluğa, 1.99 metre genişliğe ve 1.59 metre yüksekliğe sahip.

Aracın kabini de, markanın güncel modellerine göre daha farklı detaylara sahip. Bu kapsamda, döngüsel OLED ekrana yer verilen kokpitte, aracın tüm özelliklerine ulaşılabiliyor ve kapı panellerine kadar uzanan parçalarla dijital deneyim yaşanıyor.

MINI Concept Aceman'ın resmi tanıtımının Almanya'nın Köln kentinde 23-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Gamescon Teknoloji ve Oyun Fuarı'nda gerçekleştirileceği açıklandı.

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