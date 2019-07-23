Minerve: 1968 yılında mürettebatıyla kaybolan ve 51 yıl sonra enkazı bulunan Fransız denizaltısı

23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa'nın güney kıyılarında, Toulon Limanı yakınlarında 51 yıl önce, 52 mürettebatıyla kaybolan Minerve adlı denizaltının enkazının bulunduğu açıklandı.
Haberi Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter mesajıyla duyurdu.
Florence Parly, "Minerve'i bulduk. Bu bir başarı, bir rahatlama ve teknik başarı. Kalbim çok uzun bir zamandır bu anı bekleyen ailelerle birlikte" dedi.
https://twitter.com/florence_parly/status/1153217210036490240
1968 yılında kayıplara karışan denizaltıyı bulmak için daha önce yapılan sayısız girişim sonuçsuz kalmıştı.
Parly ise bu yıl Minerve'de hayatını kaybedenlerin yakınlarının talepleri üzerine, arama çalışmalarına yeniden başlanacağını açıklamıştı.
Arama ekibinin, enkaza ulaşabilmek için yeni teknolojileri kullandığı, kazayla ilgili verileri, gelgit ve sismoloji raporlarını yeniden analiz ettiği belirtiliyor.
Geminin yeri, Ocean Infinity adlı bir Amerikan şirketine ait bir tekne tarafından belirlendi.
Bir Fransız donanma yetkilisine göre Minerve, Pazar günü Toulon'un 45 kilometre açığında 2,370 metre derinlikte ve üç parça halinde bulundu.
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre, 5 gün önce bölgeye gönderilen "Seabed Constructor" adlı arama gemisi su altı araçları kullandı.
Aynı gemi geçen yıl da batık bir Arjantin denizaltısını bulmuştu.
Dümeninde sorun yaşadığı bildirilen denizaltı, 17 Ocak 1968'de bir tatbikat sırasında batmıştı.
Ancak kazanın tam olarak nasıl ve neden meydana geldiği hâlâ bilinmiyor.
Kazada hayatlarını kaybedenlerin yakınları şimdi enkazın incelenmesiyle bunun ortaya çıkarılmasını umuyorlar.
Aralarında dünyaca ünlü Fransız okyanus bilimci Jacques Cousteau'nun araştırma teknesinin de bulunduğu çok sayıda gemi, helikopter ve uçakla yapılan aramalardan şimdiye kadar bir sonuç alınamamıştı.
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