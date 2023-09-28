Mine Tugay'dan dans şov! Ünlü güzelin o anları viral oldu!
Türkiye'nin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü güzel son olarak dans ettiği anları sevenlerinin beğenisine sundu. Tugay'a kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
- 1
Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle sosyal medya hesabında yaptığı her paylaşımla, magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başaran oyuncu Mine Tugay, son olarak dans ettiği anların videosunu sevenlerinin beğenisine sundu.
- 2
Medcezir dizisi ile adını duyuran ve sonrasında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Zalim İstanbul gibi pek çok yapımda yer alan Mine Tugay, son olarak başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Defne karakterine hayat vermişti.
- 3
Başarılı oyunculuk performansının yanında sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay son olarak "O zaman dans. Biraz eğlenelim dedim. Eğlendik mi?" notuyla videosunu yayınladı.
-
- 4
Instagram hesabında 3.4 milyon takipçisi olan Mine Tugay'a kısa süre içerisinde 32 binden fazla beğeni ve 300'ün üzerinde övgü dolu yorum geldi.
- 5
İşte Mine Tugay'ın dans kareleri...
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12