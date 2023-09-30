Mine Tugay'dan Fenerbahçe formalı poz! Taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu!

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan ve daha önce Medcezir, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Zalim İstanbul gibi başarılı projelerde boy gösteren Mine Tugay, kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.