Minareden düşen işçi hayatını kaybetti

Sakarya'da minareden işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Embiya Demirci (35) tadilat için caminin minaresine çıktı. Dengesini kaybeden Embiya Demirci, metrelerce yüksekten beton zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Embiya Demirci´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Demirci´nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.