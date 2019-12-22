Mina'nın hedefi altın madalya

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Milli sporcu Mina Baştan, İsviçre'nin Lozan şehrinde, 9-22 Ocak'ta düzenlenecek ve 6 yarış kategorisinde 1880 sporcunun mücadele edeceği 2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda, tek kadın olarak alp disiplininde Türkiye için ter dökecek.
Türkiye'deki ve uluslararası kamplarda yoğun olarak müsabakaya hazırlanan Mina, Türk bayrağını olimpiyatlarda birincilikle kürsüde dalgalandırmayı amaçlıyor.
Mina Baştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayağı 8 yıldır profesyonel şekilde yaptığı ve 5 yıldır milli takımda görev yaptığını söyledi.
2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden genç sporcu, "Sürekli kamplarda çalışmalarımızı sürdürdük. Çok antrenman yapıyoruz. Türkiye Kayak Federasyonu beni bu sene olimpiyata hazırlanmam için uluslararası kampa yolladı." dedi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Mina, Türkiye Kayak Federasyonun sunduğu bütün fırsatlardan faydalandığını belirterek, başarılı olmak için çok çaba gösterdiğini anlattı.
Olimpiyatlardaki alp disiplini branşında kadın olarak Türkiye'yi sadece kendisinin temsil edeceğini hatırlatan milli kayakçı, "Bu konuda çok mutluyum. Çok zorlu bir yarışmaların ardından seçildim ve çok zorlu bir seçme yapıldı. Ben ve birkaç arkadaşım bu seçmelere katıldı. Olimpiyata katılmaya hak kazandığım için çok mutluyum. Çok çaba gösterdim ve çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
"ÖNCELİĞİM HER ZAMAN KAYAK OLDU"
Olimpiyatlarda Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek istediğini vurgulayan Mina, Türk bayrağını dalgalandırmayı amaçladığını dile getirdi.
Madalya kazanmanın zor olacağına işaret eden Mina Baştan, şunları kaydetti:
"Yurt dışındaki insanların şartları, çalışma şekilleri ve olanakları daha farklı. Ülkemizde çok iyi imkanlarımız olmasına rağmen gerek okul ve bazı şartlar olsun bu işe yeterince emek vermiyoruz. Bazen okul ve kayak arasında kalabiliyoruz ama benim önceliğim her zaman kayak oldu. Her zaman çalışmalarımı yaparak sonuna kadar mücadele ettim ve olimpiyatta mücadele de edeceğim. Hedefim olimpiyatlarda altın madalya almak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmektir."
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