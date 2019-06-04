İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak geçtiğimiz yıl İran'da düşmüştü.

Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Mina Başaran ile geçtiğimiz yıl nisan ayında nikah masasına oturacak olan işadamı Murat Gezer nişanlısını kaybettiği kazadan sonra ilk kez Bodrum'da görüntülendi.

Türkbükü'nde arkadaşı ile jet-ski yapan Gezer, 30 dakikalık deniz sporundan sonra arkadaşları ile buluşmak için Türkbükü’nde bulunan bir beache gitti.