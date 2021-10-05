Fenerbahçe’nin Koreli stoperi Min-Jae Kim Avrupa devlerinin iştahını kabartıyor ama Başkan Ali Koç’un yeni yıldızını kolay kolay elden çıkarmak gibi bir düşüncesi yok.

Koreli için şimdiden sarı lacivertlilerin kapısını aşındırmaya başlayanlar geri çevriliyor.

Başkan Ali Koç “Onu zor elimizde tutarız” dese bile, Kim’in sözleşmesinde “8-9 milyon Euro'ya serbest kalır” maddesi olduğu iddiaları için, “Bu bedele alabiliyorlarsa gelsinler alsınlar bakalım” yorumu yaptı.

Fenerbahçe’nin Kim’den beklediği gelir en az 20 milyon Euro.