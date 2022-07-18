Mimarlık taban puanları, başarı sıralaması ve boş kontenjanları, YKS sonuçlarının ardından en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, mimarlık bölümü ülkemizde en çok rağbet gören bölümler arasında öne çıkıyor. Durum böyle olunca, mimarlık taban puanları da araştırılıyor Peki, mimarlık bölümü üniversite taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

2022 MİMARLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2022 Mimarlık bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı, fakat son 4 yılın puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MİMARLIK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ