Mimarlık mezunundan uluslararası Big See Perspective Ödülü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunu Abdullah Mallah, uluslararası Big See Perspective 2025 ödülünün sahibi oldu. Her yıl mimari, iç mimari ve tasarım alanlarında yaratıcı ve yenilikçi çalışmaları teşvik etmek amacıyla verilen Big See Ödülleri’ne, mimar Caner Bilgin tarafından aday gösterilen Mallah, bu ödüle BİLGİ’de lisans ve yüksek lisans eğitimi kapsamında gerçekleştirdiği Rojo Sangre, Plug_In District ve Robotic EarthCrafts 2 adlı projeleriyle layık görüldü.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Kendi kendini aydınlatan kinetik/kinematik bir yapı olarak tasarlanan Rojo Sangre, makine otomasyonu ile çalışan mekanizması sayesinde ışık ve hareketi tasarımın merkezine alıyor. Hareketli unsurlar ile ışığın sürekli etkileşiminden doğan desen ve efektler üreten proje, tutarlı bir sistem kurgulamayı hedefliyor. Proje ekibinde Abdullah Mallah, Devrim Deniz, Sezin Uysal ve Zeynep Salman yer alırken; proje, öğretim elemanları Bilge Bal, Dr. Öğr. Üyesi İdil Üçer Karababa ve Serkan Uysal’ın danışmanlığında geliştirildi.

Abdullah Mallah

Fütüristik bir kentsel alan öngören kentsel tasarım projesi Plug_In District’te elektrikli ulaşım, fiziksel ve dijital dünyaların harmanlandığı hibrit ortamlar olan fijital mekanlarla entegre edildi. Elektrikli ulaşım ile dijital ve fiziksel etkileşimlerin bir arada var olduğu dinamik ve sürdürülebilir bir ortam yaratmayı hedefleyen proje, yeşil mobiliteyi ve etkileşimli kamusal alanları destekliyor. Ana temalar arasında Web3 teknolojileri, metaverse uygulamaları, sürdürülebilir e-mobilite ve fiziksel+dijital deneyimler yer alıyor. Proje, Dr. Öğr. Üyesi Banu Tomruk ve Begüm Aydınoğlu danışmanlığında geliştirildi.

Robotic EarthCrafts 2 projesi ise, sıkıştırılmış toprak bloklardan oluşan parametrik bir yapı önerisi. Geleneksel yapı tekniklerini robotik üretim ve biyolojik katkılarla yeniden yorumlayan proje, kampüs bahçesinde sahne ve podyum olarak konumlanan sürdürülebilir bir prototip olarak tasarlandı. Proje, Prof. Dr. Tuğrul Yazar, Doç. Dr. Fulya Özsel Akipek, Nilüfer Kozikoğlu ve Halit Mallah yürütücülüğünde gerçekleştirildi.