Mimar akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Kuban için Anadolu Hisarı Fatih Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınları, sevenleri ve akademik camiadan isimler katıldı.
Ailesinin taziyeleri kabul etmesinin ardından saat 12.00'de cenaze namazı kılındı.
Kuban'ın cenazesi Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Prof. Dr. Kuban, 2019 yılındaki "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin sahiplerinden biri olmuştu.
"Mimarlık" ödülü, "Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla" Doğan Kuban'a verilmişti.
Paris'te 1926 yılında doğan Kuban, 1949'da İTÜ Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı fakültenin Mimarlık Tarihi Kürsüsü'ne asistan oldu.
Öğretim programında "Modern Mimarlık Tarihi"nin ayrıntılı olarak yer almasını sağlayan Kuban, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü'nün kurulmasını sağladı.
Doçentliğinden 1993 yılında emekli oluncaya kadar sırasıyla İTÜ Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü ile Restorasyon Ana Bilim Dalı başkanlığı yapan Kuban, 1974-1977’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi.
Prof. Dr. Kuban'ın, Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme (1954), Osmanlı Dini Mimarisinde İç Mekân Teşekkülü-Rönesansla Bir Mukayese (1958), Divriği Mucizesi-Selçuklular Çağında İslâm Bezeme Sanatı Üzerine Bir Deneme (1999), Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama (2000), Türkiye’de Kentsel Koruma: Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri (2000) başta olmak üzere sayısız eseri bulunuyor.
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