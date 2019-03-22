22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, kaptan 39 yaşındaki Volkan Balcı, 12.5 metrelik lüks tekneyi iş yerinin çatısında yapıyor.
AA'nın haberine göre Uzak Doğu gemilerinde çalışan ve uzun yıllar mavi sularda kaptan olarak görev yapan Balcı, denize olan tutkusu nedeniyle 10 yıl önce tekne tasarlamaya başladı.
Şimdiye kadar iki tekne bitiren Balcı, 6 ay önce yapımına başladığı lüks tekneyi Sakarya'da babasına ait iş yerinin çatısında inşa ediyor. İçerisinde iki kamara, bir salon, mutfak, banyo ve tuvaletin bulunduğu 12.5 metrelik ahşap tekneyi görenlerin şaşırdığını belirten Balcı, yapımı tamamlandıktan sonra vinç yardımıyla indireceği tekneyi İstanbul'da satışa sunmak istiyor.
GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Volkan Balcı, yaptığı açıklamada, iş için geldiği Sakarya'da tekne yapmaya karar verdiğini anlattı.
Anne ve babasının vekaletiyle 17 yaşında Uzak Doğu gemilerinde çalışmaya başladığını, uzun zaman yat kaptanlığı yaptığını dile getiren Balcı, "Deniz başka bir olay. 17 yaşından beri denizdeyim. Deniz araçlarıyla uğraşıyorum, o nedenle denizden kopamıyoruz" dedi.
Arkadaşıyla otururken "İş yerinin çatısında yapılabilir mi?" düşüncesiyle yola çıktıkların aktaran Balcı, içinin dizaynı, dekorasyonu, renk tasarımı, her şeyinin güzel olduğunu, 1 ay sonra İstanbul'a götüreceklerini, deneme seyri yapacaklarını, ondan sonra satışa çıkaracaklarını belirtti.
Balcı, tekneyi yaparken çok zorluk yaşamadığını, tekneyi çatıda görenlerin şaşırdığını vurgulayarak, "Her gelen tabii şaşırıyor. Hiç kimse olumsuz bir şey söylemedi ama muhakkak insanlar, 'Burada bu olur mu?' diye içinden geçiriyordur. Daha önce Bodrum'da yaptığımız için burada yeni görenlerin aklına, 'Amatörce bir iş mi acaba?' diye sorular geliyordur" diye konuştu.
"GAYET ELVERİŞLİ VE KULLANIŞLI BİR TEKNE"
Balcı, teknede iki kamara, bir salon, mutfak, banyo ve tuvaletin olduğunu belirterek, iki ailenin rahatlıkla kalabileceğini söyledi.
Yolcu kapasitesinin Liman Başkanlığının onayının ardından belli olacağını aktaran Balcı, büyük ihtimalle 12 yolcu kapasitesi olacağını bildirdi.
Tekneyi kullanmayı düşünmediğini dile getiren Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yelken teknesi olsaydı belki kullanabilirdik ama motor yat, denizci olarak benim pek tarzım değil. Tamamen bittikten sonra maliyet ortaya çıkacak. Maliyet çıktıktan sonra üzerine kar marjı koyup satacağız. Muadilleri ne kadar? Şu anda bu tekneyi 700 bin liradan 1,5 milyona kadar satanlar var. Şu tekneyi eğer marka olmuş firma yapsaydı 2 milyondan aşağı kesinlikle vermez. Biz yaptığımız için tabii o kadar fiyata da vermeyeceğiz. Bu üçüncü teknem. Esas projemiz, 40 metre bir tekne. O teknenin de malzemelerini yavaş yavaş alıyoruz. Yalnız ağacının kuruması lazım, 2 yıllık bir sürede ızgara halinde beklemesi lazım. O ağacın alımlarına başladık. Kurumasını bekleyene kadar Bodrum'da 17 metrelik gulet tekneye başlayacağız."
Volkan Balcı, her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı yapılan tekneyi bir ay sonra vinç yardımıyla indirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
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