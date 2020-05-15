Enstitüde, bir yandan ülkenin balık varlığının artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılırken, bir yandan da balıkçılığın gelişmesi için yavru balık üretimi gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de üretime devam edilen enstitüde yetiştirilen Cyprinus Carpio türü 6 milyon 200 bin sazan balığı yavrusu başta Ankara, Bursa, Antalya ve Elazığ olmak üzere 61 kentteki göl, gölet, akarsu ve tesislerdeki sulara bırakılacak.
Enstitü müdürü Serkan Erkan, AA muhabirine, yıllardır sazan ve daha birçok türde balık ürettiklerini söyledi.
Tesislerde yetiştirilen sazanların ülkenin dört bir yanındaki kaynaklara gönderildiğini aktaran Erkan, Kovid-19 önlemlerine uyarak üretim yaptıklarını, nakle hazır olduklarını söyledi.
Erkan, Edirne'den Kars'a ülke genelinde 720 kaynağa balık bırakacaklarını dile getirdi.
"240 MİLYON BALIĞI SUYLA BULUŞTURDUK"
Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği çerçevede ihtiyaç duyulan iç sulara bugüne kadar balıkların bırakıldığını belirten Erkan, şöyle devam etti:
"Kaynakların tükenmesiyle balıkların da yaşam alanları azalıyor. Balık 5 bin yıl önce nasıl kaçıyorsa şimdi de öyle kaçıyor ama gelişen teknolojiyle insanlar aynı şekilde avlamıyor ve sularımızdaki balık sayısı azalıyor. Tam kontrollü yöntemle yetiştirdiğimiz balıkları sulara bırakıyoruz. Anaçların doğada kendi başlarına çoğalma imkanı her yıl azalıyor. Yaptığımız çalışmayla şu ana kadar 240 milyon balığı sularla buluşturduk. İklimiyle de balığın 365 gün iyi beslenme şartına sahip ve en fazla yetiştirilip gönderilebileceği kent konumundayız. Bakanlıkça balıklandırmayla yetkili en büyük ve en fazla yetiştiriciliğin yapıldığı yer Antalya diyebiliriz. Mart ayından başlayıp kasıma kadar yetiştiricilik yapabiliyoruz."
Erkan, ilk etapta 2 milyon balığın Ankara'ya gönderileceğini ve oradan çevredeki 20 kente dağıtımın yapılacağını kaydetti.
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