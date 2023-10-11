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        Haberler Gündem Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Okullarda kritik tarih yaklaştı!

        Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Okullarda kritik tarih yaklaştı!

        Yeni eğitim ve öğretim dönemi 11 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Ekim ayının ikinci haftasına girilmesiyle Kasım ayındaki ilk ara tatil tarihi araştırması sıklaştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullarda kritik tarih yaklaştı. Ülke genelinde milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bir haftalık ara tatile çıkacak İşte, MEB takvimi ile 2023-2024 Kasım ilk ara tatili tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:05
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        • 1

          Ara tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Kasım ayına artık kısa bir süre kalmasıyla gözler "Okullarda ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2023-2024 MEB tatil takvimi ile Kasım ara tatil tarihi...

        • 2

          ARA TATİL NE ZAMAN?

          MEB tarafından yayımlanan takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        • 3

          SÖMESTR NE ZAMAN?

          2023-2024 yarı yıl tatilinin 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyuran MEB, ikinci dönemin ise 2 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

        • 4

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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