Üniversitelerin akademik takvimi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite kayıt işlemlerinin ve yurt başvurlarının sona ermesiyle beraber eğitim sürecinin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor.

Üniversiteler kendi programına göre akademik takvimini belirliyor ve birçok üniversite resmi internet sitesi üzerinden akademik takvimini yayımladı. Peki 2023-2024 Akademik takvimi ile üniversiteler ne zaman açılıyor?