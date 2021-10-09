Geçen hafta facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çökmesinin ardından bu gece de Instagram'da akış yenilememe sorunu yaşandı.

Milyonlarca kullanıcı diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Instagrama'a giriş yapamadıklarını, 'durduruldu' hatası ile karşılaştıklarını dile getirdi.

İLK AÇIKLAMA: DÜZELTMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Instagram’dan konuyla ilgili olarak yapılan ilk açıklamada, “Bazılarınızın şu anda Instagram'ı kullanırken bazı sorunlar yaşıyor olabileceğini biliyoruz. Çok üzgünüz ve düzeltmek için mümkün olduğunca çabuk çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

INSTAGRAM: SORUN GİDERİLDİ

Sorun yaklaşık bir saatlik sürenin ardından giderilirken konuyla ilgili Instagram’dan yapılan ikinci açılmada, “İşler düzeldi ve şimdi her şey normale döndü. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz” denildi.

BİR AÇIKLAMA DA FACEBOOK'TAN

Öte yandan Facebook’tan da şu açıklama yapıldı: “Son birkaç saat içinde ürünlerimize erişemediyseniz çok üzgünüz. Birbirinizle iletişim kurmak için bize ne kadar bağımlı olduğunuzu biliyoruz. Sorunu düzelttik bu hafta gösterdiğiniz sabır için tekrar teşekkürler.”