GARANTİ BBVA

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 3.600 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 5.400 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Promosyon avantajından 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.