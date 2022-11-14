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Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu ve en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Milyonlarca emekliye promosyon imkanı! Kasım ayı kampanyaları güncellendi!

Bankaların emekli promosyon kampanyaları, Kasım ayında güncellendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankaları promosyon güncellemesinin ardından Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödeme tutarlarını yeniledi. İşte, banka banka emekli promosyon kampanyası ödemelerinde son durum...

Giriş: 14.11.2022 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli promosyon ödemeleri için bankaların yarışı sürüyor. SGK tarafından yapılan açıklamanın ardından 5 bin TL limit konulurken Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri de güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini bünyesine çekmek isteyen bankalar, Kasım ayı emekli promosyon kampanyanlarını duyurdu. İşte, 2022 Kasım emekli promosyon ödemeleri ve kampnaya hakkında tüm detaylar...

  • DENİZBANK

    Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 5.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL,

    Aylık 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL,

    Aylık 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL

  • Emekli maaşınızı DenizBank şubelerine gelmeden Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayarak maaşınızı 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Kampanya 15.12.2022-31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

  • AKBANK'TAN 7000 TL PROMOSYON FIRSATI!

    SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

    Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

    Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı
    0 - 3.499 TL 3.000 TL 1.200 TL 4.200 TL
    3.500 TL - 7.499TL 3.500 TL 1.350 TL 4.850 TL
    7.500 TL - 9.999 4.500 TL 1.750 TL 6.250 TL
    10.000 TL ve üzeri 5.000 TL 2.000 TL 7.000 TL

  • QNB FİNANSBANK

    Emekli maaşınızı QNB Finansbank’tan alarak 5.000 TL 'ye kadar promosyon kazanabilirsiniz!

    Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

    0-3499.-TL kadar olanlara 3.000.-TL,

    3.500.-TL-7.499.-TL arasında olanlara 3.500.-TL,

    7.500.-TL-9.999.-TL arasında olanlara 4.500.-TL,

    10.000.-TL ve daha fazla olanlara 5.000.-TL,  promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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