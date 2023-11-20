Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 2024 Ocak emekli zammında son tahminler neler?
Emekli maaş zammında son durum, 16 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon farkı şimdiden yüzde 29.41 oldu. Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 68.01 olarak güncellerken SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.28'e, memur ve emeklisinde ise yüzde 49.27'e yükseldi. İşte 2024 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri...
- 1
Emekli zammı son dakika gelişmeleri, 4 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenirken memur ve memur emeklisinin zam oranı ise enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammına göre hesaplanıyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşirken SSK ve Bağ-Kur emekli zammında 4 aylık fark ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız." açıklamasının ardından gözler "4 aylık enflasyon farkı ile 2024 Ocak en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2024 Ocak emekli zammında son durum...
- 2
EMEKLİ ZAMMI 6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE BELİRLENECEK
2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı oranı son 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Memur emekli maaşları ise toplu sözleşme koşullarına göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılacak ve enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek.
- 3
2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.28'e, memur ve emeklisinde ise yüzde 49.27 oranına çıktı. Enflasyon beklentisine göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 40.28 maaş zammını garantilerken refah payı ile birlikte maaş zammının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.
-
- 4
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
2023 yılında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
- 5
En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.
- 6
Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.
Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.
-
- 7
CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:
Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları resmiyet kazanmamakla birlikte en düşük emekli maaşının yükseltilme ihtimali olarak değerlendirildi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal düzenlemeyle ilgili resmi adım atılması halinde sizlerle paylaşacağız.
- 8
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.
- 9
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.
-
- 10
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği tahminler arasında.