Okula başlama yaşına yönelik daha önce değişikliğe gidilmişti. Okula başlama yaşına yönelik farklı çalışmalar uygulamaya konulurken anne babalarda bu durum kafa karışıklığına neden olmuştu. Bir kısım çocuklarının erken yaşta okula başlamasına sıcak bakarken diğer bir kısımda ise bu durum endişeye neden olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre eğitimin geliştirilmesi amacıyla okula başlama yaşı düşürüldü. 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak.