YKS tarihleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gündeme gelen (AYT, TYT, YDT tarihleri) öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın her sene Haziran ayında gerçekleştirildiği biliniyor. Peki, 2022 YKS tarihi değişti, sınav ertelendi mi? İşte ÖSYM sınav takvimi ile duyurulan YKS tarihleri...