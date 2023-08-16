Milyonda bir olacak kadar ilginç tesadüfler yaşayan 17 kişi
Hayat sürprizlerle doludur ve bazıları o kadar beklenmedik olabilir ki fotoğraflanmaya değerdir. Reddit kullanıcıları da başlarından geçen ve herkesi gülümseten ilginç anlarını paylaşıyor.
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“Kostümlü adamın fotoğrafını çekmeye çalışıyordum ve çerçeveye zıt renkli bir kişi girdi.”
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"İsviçre'ye gittiğimde ahşap heykelin tıpatıp aynısıydım."
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“Çocuğumun diş fırçaları bu kitapta.”
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- 4
"Bu yaprak tamamen aynı renkteki bir arabanın üzerine düştü."
- 5
“Karım doğru zamanda doğru ceketi giyiyordu."
- 6
"Yeni dairem için tıpkı kedime benzeyen bir paspas buldum ve bu beni mutlu ediyor."
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"Kızarmış yumurtam Yin-Yang yaptı."
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"Cam duş kapımdan gelen kırılma ve gökkuşağı, lavabomdaki su akışıyla mükemmel bir şekilde sıralandı."
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"Bu resimle karşılaştım ve tanıdık geldiğini düşündüm."
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"Bulduğum ağustosböceği, kafasında McDonald's logosu varmış gibi görünüyor."
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“Kahvaltı yaparken iki sarılı 4 yumurta yedim!”
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"İş yerindeki tarih damgamın mürekkebi gömleğimde patladı ve malzeme damlacıkları küçük yıldızlara dönüştü."
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"Biftek gibi görünen bir kaya parçası buldum."
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“Bulutlar bir dünya haritasına benziyordu.”
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“Mükemmel küçük tütsü kıvrımı.”
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"Bahçemde sarmal bir salatalık büyüdü."
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"Bu saç tokası ayakkabımın altına takıldı.”
Kaynak: Reddit