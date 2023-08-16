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        Haberler Yaşam Milyonda bir olacak kadar ilginç tesadüfler yaşayan 17 kişi

        Milyonda bir olacak kadar ilginç tesadüfler yaşayan 17 kişi

        Hayat sürprizlerle doludur ve bazıları o kadar beklenmedik olabilir ki fotoğraflanmaya değerdir. Reddit kullanıcıları da başlarından geçen ve herkesi gülümseten ilginç anlarını paylaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 12:54
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        • 1

          “Kostümlü adamın fotoğrafını çekmeye çalışıyordum ve çerçeveye zıt renkli bir kişi girdi.”

        • 2

          "İsviçre'ye gittiğimde ahşap heykelin tıpatıp aynısıydım."

        • 3

          “Çocuğumun diş fırçaları bu kitapta.”

        • 4

          "Bu yaprak tamamen aynı renkteki bir arabanın üzerine düştü."

        • 5

          “Karım doğru zamanda doğru ceketi giyiyordu."

        • 6

          "Yeni dairem için tıpkı kedime benzeyen bir paspas buldum ve bu beni mutlu ediyor."

        • 7

          "Kızarmış yumurtam Yin-Yang yaptı."

        • 8

          "Cam duş kapımdan gelen kırılma ve gökkuşağı, lavabomdaki su akışıyla mükemmel bir şekilde sıralandı."

        • 9

          "Bu resimle karşılaştım ve tanıdık geldiğini düşündüm."

        • 10

          "Bulduğum ağustosböceği, kafasında McDonald's logosu varmış gibi görünüyor."

        • 11

          “Kahvaltı yaparken iki sarılı 4 yumurta yedim!”

        • 12

          "İş yerindeki tarih damgamın mürekkebi gömleğimde patladı ve malzeme damlacıkları küçük yıldızlara dönüştü."

        • 13

          "Biftek gibi görünen bir kaya parçası buldum."

        • 14

          “Bulutlar bir dünya haritasına benziyordu.”

        • 15

          “Mükemmel küçük tütsü kıvrımı.”

        • 16

          "Bahçemde sarmal bir salatalık büyüdü."

        • 17

          "Bu saç tokası ayakkabımın altına takıldı.”

          Kaynak: Reddit

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