Milyon mu milyar mı daha büyük? sorusunun cevabı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyon, Milyar, Trilyon, Katrilyon, Sekstilyon sayı birimlerinin büyükten küçüğe sıralaması 'Türkiye Tek Yürek' deprem kampanyasının ardından araştırılmaya başlandı. "Türkiye Tek Yürek" deprem yardım kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 TL'lik bağış toplanırken gözler "Milyon mu milyar mı daha büyük, 1 milyonda kaç tane sıfır var?" sorusuna çevrildi. İşte, Milyon, Milyar, Trilyon, Katrilyon, Sekstilyon büyükten küçüğe sayı birimleri sıralaması...