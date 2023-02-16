Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Milyon mu milyar mı daha büyük? 1 milyonda kaç tane sıfır var? Büyükten küçüğe sayı birimleri sıralaması: Trilyon Katrilyon, Sekstilyon

Milyon mu milyar mı daha büyük? 1 milyonda kaç tane sıfır var?

Milyon, Milyar, Trilyon, Katrilyon, Sekstilyon sayı birimlerinin büyükten küçüğe sıralaması araştırılırken 1 milyonda kaç tane sıfır olduğu merak konusu oldu. İşte, Milyon, Milyar, Trilyon Katrilyon, Sekstilyon sayı birimleri sıralaması ve sıfır sayıları...

Giriş: 16.02.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Milyon mu milyar mı daha büyük? sorusunun cevabı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyon, Milyar, Trilyon, Katrilyon, Sekstilyon sayı birimlerinin büyükten küçüğe sıralaması 'Türkiye Tek Yürek' deprem kampanyasının ardından araştırılmaya başlandı. "Türkiye Tek Yürek" deprem yardım kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 TL'lik bağış toplanırken gözler "Milyon mu milyar mı daha büyük, 1 milyonda kaç tane sıfır var?" sorusuna çevrildi. İşte, Milyon, Milyar, Trilyon, Katrilyon, Sekstilyon büyükten küçüğe sayı birimleri sıralaması...

  • MİLYON MU DAHA BÜYÜK, MİLYAR MI?

    Bir milyon, 999.999'u takip eden ve 1.000.001'den önce gelen doğal sayıdır.

    Milyar ise, bin adet milyondan oluşan sayıdır. 1.000.000.000 veya 10⁹ şeklinde rakam ile gösterilir.

    Bir milyar, 1 milyondan daha büyüktür.

  • MİLYON MU TRİLYON MU DAHA BÜYÜK?

    Uzun ölçek (Fransızca échelle longue, İngilizce long scale) ifadesi, her yeni terimi milyondan (1.000.000) daha büyük olan büyük sayı adlarının bir sistemini belirtir. Bir milyon, bilyon anlamına gelir ve (1012)'ye eşittir. Trilyon, bir milyon bilyondur, o da (1018)'e eşittir. Buna göre, trilyon, milyondan büyüktür.

  • MİLYON MU DAHA BÜYÜK BİLYON MU?

    Bilyon, bir milyon milyon (1000 milyar) veya bir trilyon anlamına gelen bir büyük sayıdır. İki anlamına gelen bi ve milyon anlamına gelen -ilyon sözcüklerinden türemiştir. Günümüz İngilizcesinde bilyon (billion) sıklıkla milyar anlamında kullanılmaktadır.

  • SAYI BİRİMLERİ KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE SIRALANIŞI

    Milyon

    Milyar

    Trilyon

  • Katrilyon

    Sekstilyon

    Septilyon

    Oktilyon

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.