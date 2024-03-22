Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.186,68 %0,50
        DOLAR 32,1522 %0,36
        EURO 34,8534 %-0,09
        ALTIN 2.242,91 %0,00
        FAİZ 48,66 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,33 %-0,48
        BITCOIN 66.196,00 %1,11
        GBP/TRY 40,6020 %-0,08
        EUR/USD 1,0827 %-0,30
        BRENT 85,28 %-0,58
        ÇEYREK ALTIN 3.667,15 %0,00
        Haberler Ekonomi Otomobil Milyarder ismi öldüren 'Tesla' kazasında yeni bulgular - Otomobil Haberleri

        Milyarder ismi öldüren 'Tesla' kazasında yeni bulgular

        Milyarder iş kadını Angela Chao'nun, Tesla marka otomobili ile geçirdiği kazanın ardında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Foremost Group CEO'su Angela Chao'nun Tesla'sı ile göle uçtuğu sırada alkollü olduğunu açıkladı. Yetkililer, Chao'nun kanındaki alkol seviyesinin eyaletin yasal sınırının üç katı olduğunu da bildiriyor. Ayrıca, Chao'nun, Model X otomobili ile kendi arazisindeki göletin sularına gömülürken, bir arkadaşını arayarak 'seni seviyorum' dediği tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 09:48 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milyarder ismin 'Tesla' kazasında yeni bulgular
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milyarder iş kadını Angela Chao'nun, Tesla marka otomobili ile geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmesi ile yürütülen soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı.

        Chao'nun, Model X otomobili ile kendi arazisindeki göletin sularına gömülürken, bir arkadaşını arayarak 'seni seviyorum' dediği tespit edildi.

        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Haberi Görüntüle

        Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Foremost Group CEO'su Angela Chao'nun Tesla'sı ile göle uçtuğu sırada alkollü olduğunu açıkladı.

        Yetkililer, Chao'nun kanındaki alkol seviyesinin eyaletin yasal sınırının üç katı olduğunu da bildiriyor.

        YANLIŞLIKLA GERİ VİTESE ALMIŞTI

        Chao, Şubat ayında otomobilini yanlışlıkla geri vitese alarak gölete uçmuş ve talihsiz biçimde can vermişti.

        REKLAM

        Aynı zamanda ABD Eski Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun kız kardeşi ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'in de baldızı olan Angela Chao, yedi arkadaşını 9 Şubat'taki hafta sonunu Teksas'ın batısındaki 900 dönümlük çiftliğinde geçirmeye davet etmişti.

        Gecenin ardından çiftlik sınırları içerisindeki dört dakikalık mesafede bulunan evine gitmek için arkadaşlarından ayrılan Chao, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın en büyük modeli olan 2020 model lacivert renk 'X'ine bindi.

        Görgü tanıkları, Chao'nun Model X otomobilinin birden geriye doğru fırladığını ve arazi içerisinde bulunan gölete uçtuğunu bildiriyor. Karanlık sulara saniyeler içerisinde gömülen Model X'in içerisinde sıkışan Chao'yu kurtarmak için ekipler çağrılıyor.

        Otomobil saatler sonra sudan çekilebilirken, yetkililer, Chao'nun araçtan çıkartılarak hayata döndürülmeye çalışıldığını ancak sonuç alınamadığını kaydediyor.

        Yakınlarının yaptığı açıklamaya göre, kazanın ardından yardım çağrısında bulunan milyarder iş insanı, otomobilinin vitesini ileri yani 'D' konumu yerine, geriye 'R' konumuna yanlışlıkla aldığını söyledi.

        REKLAM

        Chao'nun, daha önce birçok kez Model X'i ile vites değiştirme hatası yaşadığı belirtiliyor.

        ABD'DE ONLARCA ŞİKAYET YAPILDI

        Angela Chao'nun ölümü üzerine yapılan araştırmalar, birçok Tesla kullanıcısının otomobillerinde vites değiştirme sorunu yaşadığını ortaya koyuyor.

        ABD Ulaştırma Bakanlığı, Tesla'nın geri vites fonksiyonuyla ilgili 12 şikayet yapıldığını açıkladı.

        Bu şikayetlerin yedisi, Tesla'nın vites değiştirmeyi tasarlama şeklinin kafa karıştırıcı olduğunu, bazen geri vitese takmak istediklerinde arabayı çalıştırmalarına veya tam tersi duruma yol açmalarına neden olduğunu söyleyen kişilerden geliyor.

        Diğer beş şikayet ise araçlarının uyarı vermeden sürüş ve geri vites arasında geçiş yaptığını söyleyen kişilerden geliyor.

        Öte yandan, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) de, son beş yılda, 2015-2023 model yılı Tesla Model 3, S ve Y araçlarında potansiyel vites değiştirme sorunları hakkında araç sahiplerinden yaklaşık 20 şikayet geldiğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Empire State binasında Star Wars şovu
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        Habertürk Anasayfa