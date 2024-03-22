Milyarder ismi öldüren 'Tesla' kazasında yeni bulgular

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Milyarder iş kadını Angela Chao'nun, Tesla marka otomobili ile geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmesi ile yürütülen soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı.

Chao'nun, Model X otomobili ile kendi arazisindeki göletin sularına gömülürken, bir arkadaşını arayarak 'seni seviyorum' dediği tespit edildi.

Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu Haberi Görüntüle

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Foremost Group CEO'su Angela Chao'nun Tesla'sı ile göle uçtuğu sırada alkollü olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Chao'nun kanındaki alkol seviyesinin eyaletin yasal sınırının üç katı olduğunu da bildiriyor.

YANLIŞLIKLA GERİ VİTESE ALMIŞTI Chao, Şubat ayında otomobilini yanlışlıkla geri vitese alarak gölete uçmuş ve talihsiz biçimde can vermişti. REKLAM Aynı zamanda ABD Eski Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun kız kardeşi ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'in de baldızı olan Angela Chao, yedi arkadaşını 9 Şubat'taki hafta sonunu Teksas'ın batısındaki 900 dönümlük çiftliğinde geçirmeye davet etmişti. Gecenin ardından çiftlik sınırları içerisindeki dört dakikalık mesafede bulunan evine gitmek için arkadaşlarından ayrılan Chao, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın en büyük modeli olan 2020 model lacivert renk 'X'ine bindi.

Görgü tanıkları, Chao'nun Model X otomobilinin birden geriye doğru fırladığını ve arazi içerisinde bulunan gölete uçtuğunu bildiriyor. Karanlık sulara saniyeler içerisinde gömülen Model X'in içerisinde sıkışan Chao'yu kurtarmak için ekipler çağrılıyor. Otomobil saatler sonra sudan çekilebilirken, yetkililer, Chao'nun araçtan çıkartılarak hayata döndürülmeye çalışıldığını ancak sonuç alınamadığını kaydediyor. Yakınlarının yaptığı açıklamaya göre, kazanın ardından yardım çağrısında bulunan milyarder iş insanı, otomobilinin vitesini ileri yani 'D' konumu yerine, geriye 'R' konumuna yanlışlıkla aldığını söyledi.

REKLAM Chao'nun, daha önce birçok kez Model X'i ile vites değiştirme hatası yaşadığı belirtiliyor. ABD'DE ONLARCA ŞİKAYET YAPILDI Angela Chao'nun ölümü üzerine yapılan araştırmalar, birçok Tesla kullanıcısının otomobillerinde vites değiştirme sorunu yaşadığını ortaya koyuyor. ABD Ulaştırma Bakanlığı, Tesla'nın geri vites fonksiyonuyla ilgili 12 şikayet yapıldığını açıkladı. Bu şikayetlerin yedisi, Tesla'nın vites değiştirmeyi tasarlama şeklinin kafa karıştırıcı olduğunu, bazen geri vitese takmak istediklerinde arabayı çalıştırmalarına veya tam tersi duruma yol açmalarına neden olduğunu söyleyen kişilerden geliyor.

Diğer beş şikayet ise araçlarının uyarı vermeden sürüş ve geri vites arasında geçiş yaptığını söyleyen kişilerden geliyor. Öte yandan, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) de, son beş yılda, 2015-2023 model yılı Tesla Model 3, S ve Y araçlarında potansiyel vites değiştirme sorunları hakkında araç sahiplerinden yaklaşık 20 şikayet geldiğini bildirdi.