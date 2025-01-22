Milot Rashica: Yolumuza devam edeceğiz

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibin 28 yaşındaki kanat oyuncusu Milot Rashica, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rashica, “Bolu'daki yangında sevdiklerini kaybedenlerden dolayı duyduğum üzüntüyle cümlelerime başlamak istiyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İlk günden bu yana hocamız bize bir enerji getirdi. Bu işi seviyor. Heyecanlı birisi, bizi de motive ediyor. Hepimiz birbirimize yardımcı olduk. Tüm takım birbirine yardım etti. Topları kazanıp sürekli öne oynadık. Bol gollü bir galibiyet aldığımız için de çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

"POZİTİF OLAN ŞEYLERİ ALARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni teknik direktörle beraber takımda birlik beraberliği oluşturduklarını dile getiren Mliot Rashica, “Son birkaç ay hepimiz için çok zor geçti. Güvene, öz güvene ihtiyacımız vardı. Bunu ilk günden hocamız bize verdi. Bugün gösterdik ki hep beraber bir bütün olursak, taraftarımızla, camia olarak bütünleşebilirsek iyi işler yapabileceğimizi gösterdik. Bugün de iyi futbol oynadık. Böyle devam etmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarların ilgisine de değinen kanat oyuncusu, “Taraftarımız harikaydı. Bizlere çok büyük destek verdi. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünden pozitif olan şeyleri alarak ilerleyip yolumuza devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.