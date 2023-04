DHA

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte Milot Rashica açıklamalarda bulundu. Kayserispor karşısında 24'üncü dakikada takımının ikinci golünü kaydeden Rashica, "Çok mutluyum takıma yardımcı olabildiğim için. Her yerde çok iyi oyuncuları olan bir takıma sahibiz. Güçlü rakiplere karşı da oynuyoruz önümüzdeki sezona dair bir şey söylemem doğru olmaz. Ailem ve ben burada çok mutluyuz" diye kıonuştu.

"İLK MAÇIMIZI UNUTMAMIŞTIK"

Kayserispor ile oynanan ilk maçı unutmadıklarını kaydeden Rashica, "İlerideki baskı ve hareketlilik sayesinde bunu çözebileceğimizi düşündük ve bunları iyi bir şekilde başardık. Paslarımızı iyi bir şekilde verebildik. Taraftarımızın da desteği ile sezon sonuna kadar bu ritmimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu

"ÇOK ÖNEMLİ BİR PARÇAMIZ TARAFTARLAR"

Taraftarların kendisine olan sevgisi hakkında görüşleri sorulan Rashica, "Çok önemli bir parçamız taraftarlar. Evimizde ve deplasmanda her zaman bizim yanımızda oluyorlar, asla yalnız bırakmıyorlar. Ben de taraftarlarımız için oynamaktan çok keyif alıyorum. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Umarım güzel bir sonuç çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"HER POZİSYONDA ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR VAR"

Rashica, Nicolo Zaniolo rekabeti ile ilgili olarak ise "Her pozisyonda çok önemli oyuncular var. Bunun üzerine forma yarışı da çok çetin bir şekilde geçiyor. Her oyuncu takım içinde önemli. Bazı oyuncular oynayabilir o sırada bazı oyuncular oynamıyor olabilir ama her birimizin katkısı oluyor. Önemli olan da bu. Sonuç almamızı sağlayacak şey de bu" dedi.

