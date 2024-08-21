Milot Rashica: Galibiyet için geldik

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Lugano ile karşılaşacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYET İÇİN GELDİK"

Milot Rashica müsabakayla ilgili, "Sezona iyi başladık, hazırız ve buraya da galibiyet için geldik. Geçen sezonki ilk maçta oynadım, iyi bir rakibimiz olduğunun farkındayız. Bizde çok şey değişti. Yeni oyuncularımız ve hocamız var. Ayrıca o süreden bu yana 2 kupa kazandık.'' dedi.