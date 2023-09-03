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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Milot Rashica, Beşiktaş'ta ilk golünü attı - Beşiktaş Haberleri

        Milot Rashica, Beşiktaş'ta ilk golünü attı

        Beşiktaş'ın yeni transferi Kosovalı futbolcu Milot Rashica, siyah-beyazlı forma ile ilk golünü Süper Lig'de Sivasspor karşısında kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 21:55 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:55
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        Rashica, Beşiktaş'ta siftah yaptı
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        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlıların 2. golü yeni transfer Milot Rashica'dan geldi. Müsabakanın 40. dakikasında sahneye çıkan Rashica, sol taraftan Vincent Aboubakar’ın pasında ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

        27 yaşındaki futbolcu böylece siyah-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

        Karşılaşmaya 11’de başlayan Kosovalı futbolcu, 63. dakikada yerini Bahtiyar Zaynutdinov’a bıraktı.

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