Milorad Dodik'e soruşturma

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik'e Müslümanlara yönelik "nefret" söylemleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Dodik, yerine geçecek ismin belirlenmesi için RS'de 23 Kasım'daki erken seçim öncesi propaganda çalışmalarını sürdürüyor.

RS entitesinde bulunan Doğu Saraybosna'da seçim konuşması yapan Dodik, liderliğini yaptığı Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) desteklediği RS Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanı ve eski İçişleri Bakanı Sinisa Karan için destek istedi.

Karan'a oy verilmesi gerektiğini ve böylece Müslümanları yenebileceklerini savunan Dodik, iddiasını şöyle sürdürdü:

"Bu şehir (Doğu Saraybosna) ek bir İslamlaşmaya izin vermemeli. Bırakın o 'aynı insanlarız' masalını, biz aynı inançtan bile değiliz. Türk'ten (Boşnak) daha çok ve daha kötü yalan söyleyen kimse yok. Büyük Müslüman milliyetçiliğine, yani burada işini bitirmemiş olan siyasal İslam'ın yeniden canlanmasına karşı durmalıyız."

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, Dodik'in "nefret" söylemlerine karşı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic de başkanlığın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Dodik hakkında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu. Becirovic, Dodik'in Bosna Hersek'teki halklar ve vatandaşlar arasındaki karşılıklı saygı köprülerini bilinçli bir şekilde yıkmaya çalıştığını ifade etti. Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ve görevden alınma süreci Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı. Dodik liderliğinde RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı. İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti. Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine hakkında "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapsi para cezasına çevirmişti. Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik'i oy birliğiyle Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden almıştı.