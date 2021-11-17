Milliler yurda döndü!

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında deplasmanda Karadağ´ı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamlayan ve play-off hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

Karadağ'dan kalkan özel uçakla sabah saatlerine karşı İstanbul Havalimanı´na inen ay-yıldızlı futbolcular, burada teknik direktör Stefan Kuntz ve ekibi ile tek tek vedalaşarak havalimanından ayrıldı.

A Milliler, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası´na katılabilmek için Mart 2022´de play-off mücadelesi verecek.