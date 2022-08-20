Milliler, Yunanistan'a yenildi

OAKA Arena'da oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlı ekip; Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sadık Emir Kabaca ve Alperen Şengün beşiyle başladı.

İlk periyotu 22-15 geride tamamlayan Türkiye, devreye 43-42 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 69-63 üstünlükle geçen ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı 89-80 kaybetti.

Mücadelede Furkan Korkmaz 22, Cedi Osman 17, Alperen Şengün ile Şehmus Hazer 10'ar sayıyla oynadı.