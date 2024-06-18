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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Milliler, gruplara ilk kez 3 puanla başladı! - Futbol Haberleri

        Milliler, gruplara ilk kez 3 puanla başladı!

        A Milli Futbol Takımı, Gürcistan karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarının ilk maçında ilk kez galip geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 21:47 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:50
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        Milliler ilki başardı!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile mücadele etti. İlk yarı 1-1 sona eren mücadeleden ay-yıldızlılar 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

        Ay-yıldızlılar böylece 6. kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplarda ilk kez ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

        Turnuvaya 3 puanla başlayan milliler, F Grubu’ndaki 2. maçını 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00’da Dortmund’da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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