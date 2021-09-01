2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Karadağ ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlılar, 9. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından attığı güzel golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, gol sevincini ise Teknik Direktör Şenol Güneş’le paylaştı. Milli oyuncular, golden sonra hep birlikte Güneş’in yanına gelerek birbirlerine sarıldılar ve gol sevinçlerini böyle yaşadılar.

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